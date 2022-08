J.K. Rowling è stata minacciata online: "Dopo Salman Rushdie sei la prossima" (Di sabato 13 agosto 2022) La scrittrice J.K. Rowling, da tempo vittima di minacce e critiche online, ha ricevuto un altro attacco online Dopo aver espresso la sua preoccupazione per quanto accaduto a Salman Rushdie. J.K. Rowling ha rivelato di aver ricevuto una minaccia pubblicata da un estremista sostenitore dell'Iran Dopo aver commentato sui social l'attacco subito da Salman Rushdie. Lo scrittore è stato ferito durante una conferenza vicino a Buffalo, nello stato di New York, ed è attualmente in ospedale, rischiando di perdere l'uso di un occhio, con danni ai nervi del braccio, ferite anche al fegato e usando, attualmente, un respiratore. In un tweet, J.K. Rowling ha scritto commentando quanto accaduto a ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 agosto 2022) La scrittrice J.K., da tempo vittima di minacce e critiche, ha ricevuto un altro attaccoaver espresso la sua preoccupazione per quanto accaduto a. J.K.ha rivelato di aver ricevuto una minaccia pubblicata da un estremista sostenitore dell'Iranaver commentato sui social l'attacco subito da. Lo scrittore è stato ferito durante una conferenza vicino a Buffalo, nello stato di New York, ed è attualmente in ospedale, rischiando di perdere l'uso di un occhio, con danni ai nervi del braccio, ferite anche al fegato e usando, attualmente, un respiratore. In un tweet, J.K.ha scritto commentando quanto accaduto a ...

