Il Mes sta tornando. E saranno lacrime e sangue (Di sabato 13 agosto 2022) La parabola del Meccanismo europeo di stabilità rassomiglia, ad ogni crisi che passa, a un eterno ritorno dell'uguale. Dalle parti del Lussemburgo leggono Nietzsche? A metà, forse, perché il passaggio dal filosofo di Röcken a quello di Treviri è come bere un bicchier d'acqua: e così dalla tragedia del «primo» Mes – quello grazie alla cui azione la Grecia è stata letteralmente desertificata – si passa alla farsa. Per non dire al dramma, come i personaggi in cerca d'autore di pirandelliana memoria. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di agosto 2022 Evidentemente, oltre a leggere (male), negli uffici dell'organizzazione guidata sin dalla sua costituzione dal «falco» Klaus Regling – in scadenza di mandato – si annoiano a morte. Tanto da dover affannosamente cercare, oltre alla gestione delle (poche) operazioni ancora in corso, una qualche ragione di esistenza.

