Cannavaro: «Scudetto? Dico Milan e Inter poi appena dietro la Roma» (Di sabato 13 agosto 2022) Fabio Cannavaro, campione del Mondo e ex giocatore di Juve e Inter tra le altre, ha parlato del campionato ai microfoni de Il Corriere dello Sport Fabio Cannavaro, campione del Mondo e ex giocatore di Juve e Inter tra le altre, ha parlato del campionato ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: GARELLA – «E’ stato un mito della mia infanzia e di una generazione di napoletani. Io ero a bordo campo a quel tempo e vivevo da vicino quell’impresa meravigliosa». ANCELOTTI – «Vince sempre perché è tanto bravo, ha squadre forti e ha un modello di gestione unico». SERIE A – «Voglio godermela e gustarmela, magari cogliendo qualche novità Interessante. Scudetto? Dico Milan e Inter con la Roma poco ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Fabio, campione del Mondo e ex giocatore di Juve etra le altre, ha parlato del campionato ai microfoni de Il Corriere dello Sport Fabio, campione del Mondo e ex giocatore di Juve etra le altre, ha parlato del campionato ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: GARELLA – «E’ stato un mito della mia infanzia e di una generazione di napoletani. Io ero a bordo campo a quel tempo e vivevo da vicino quell’impresa meravigliosa». ANCELOTTI – «Vince sempre perché è tanto bravo, ha squadre forti e ha un modello di gestione unico». SERIE A – «Voglio godermela e gustarmela, magari cogliendo qualche novitàessante.con lapoco ...

