Titolari e affidabili, ecco i top player di provincia: 5 colpi tra le piccole (Di venerdì 12 agosto 2022) Questo fine settimana riparte la Serie A e con lei il Fantacampionato della Gazzetta dello Sport, il fanta torneo più ricco d'Italia. ecco, secondo il team di Fantaredazione , i 5 possibili ottimi acquisti provenienti da squadre considerate inferiori sulla carta. Emanuele ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 agosto 2022) Questo fine settimana riparte la Serie A e con lei il Fantacampionato della Gazzetta dello Sport, il fanta torneo più ricco d'Italia., secondo il team di Fantaredazione , i 5 possibili ottimi acquisti provenienti da squadre considerate inferiori sulla carta. Emanuele ...

sportli26181512 : Titolari e affidabili, ecco i top player di provincia: 5 colpi tra le piccole: Consigli fantacalcio: top player di… - GabboAntoninoN1 : @capodanilo Non prima 11 titolari affidabili mi sembra così ovvio e banale? Comunque Kean 41 partite e 17 goal nel… - giarctic : NB: Rugani “non è un problema” fintanto che rappresenta la 4 scelta in difesa. Lui o Acerbi? Tutta la vita il secon… - TommasoCristia3 : @FusatoRiccardo Chiedi ai dirigenti di fare meglio il loro lavoro, di vendere esuberi, di non avere titolari ancora… - letMoncadacook : @cesololinter194 @NandoPiscopo1 @antig9696 @furgeTX Probabile, anche se io starei attento visto che si parla anche… -