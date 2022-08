SERIE B AL VIA, CAGLIARI E GENOA DAVANTI A PARMA E BENEVENTO (Di venerdì 12 agosto 2022) L’ondata rossoblù che si è catapultata sulla SERIE B rischia di essere travolgente. Due dei tre club retrocessi dalla A, CAGLIARI e GENOA, sono tra i grandi favoriti per il ritorno immediato nel massimo campionato, non tanto per il blasone e per il numero di tifosi, ma perché le due società si sono impegnate per costruire una rosa all’altezza. Oggi il torneo cadetto parte con PARMA-Bari e vediamo quali possono essere le candidate per la promozione. SERIE B 2022-23 CAGLIARI E GENOA VOGLIONO IL RITORNO IN A Le squadre più forti della SERIE B sono loro, CAGLIARI e GENOA: è il parere di tutti gli addetti ai lavori. Giulini ha fatto cassa con Joao Pedro e l’ha sostituito con Gianluca Lapadula, che fin quando ha giocato ha ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 12 agosto 2022) L’ondata rossoblù che si è catapultata sullaB rischia di essere travolgente. Due dei tre club retrocessi dalla A,, sono tra i grandi favoriti per il ritorno immediato nel massimo campionato, non tanto per il blasone e per il numero di tifosi, ma perché le due società si sono impegnate per costruire una rosa all’altezza. Oggi il torneo cadetto parte con-Bari e vediamo quali possono essere le candidate per la promozione.B 2022-23VOGLIONO IL RITORNO IN A Le squadre più forti dellaB sono loro,: è il parere di tutti gli addetti ai lavori. Giulini ha fatto cassa con Joao Pedro e l’ha sostituito con Gianluca Lapadula, che fin quando ha giocato ha ...

