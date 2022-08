Quando inizia il GF VIP 7? Data, anticipazioni e concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo la vittoria della ‘Princess’ Jessica Selassié, i telespettatori non vedono l’ora di seguire la settima e imperdibile edizione del Grande Fratello Vip, il reality che vedrà al timone ancora una volta Alfonso Signorini e che tra poche settimane riaprirà i battenti. Ma qual è la Data da cerchiare in rosso sul calendario? E chi andrà ad animare la casa di Cinecittà, quella più spiata di sempre? Fino a Quando andrà in onda il GF VIP 7 Il Grande Fratello Vip, salvo cambiamenti del palinsesto, prenderà il via lunedì 19 settembre, sempre in prima serata su Canale 5. E il reality andrà in onda con il doppio appuntamento, quindi terrà compagnia ai telespettatori il lunedì e il giovedì e lo farà, molto probabilmente, fino a maggio del 2023. Superando così ogni record di durata. Opinioniste ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo la vittoria della ‘Princess’ Jessica Selassié, i telespettatori non vedono l’ora di seguire la settima e imperdibile edizione delVip, il reality che vedrà al timone ancora una volta Alfonso Signorini e che tra poche settimane riaprirà i battenti. Ma qual è lada cerchiare in rosso sul calendario? E chi andrà ad animare la casa di Cinecittà, quella più spiata di sempre? Fino aandrà in onda il GF VIP 7 IlVip, salvo cambiamenti del palinsesto, prenderà il via lunedì 19 settembre, sempre in prima serata su Canale 5. E il reality andrà in onda con il doppio appuntamento, quindi terrà compagnia ai telespettatori il lunedì e il giovedì e lo farà, molto probabilmente, fino a maggio del 2023. Superando così ogni record di durata. Opinioniste ...

