Piovono sassi sull'A1, colpite 30 auto: chi ha scatenato il panico in autostrada (Di venerdì 12 agosto 2022) È stato fermato il giovane di origine straniera che questa mattina ha lanciato oggetti e sassi sull'autostrada del Sole A1 fra Lodi e Casalpusterlengo danneggiando una trentina di auto. L'uomo viaggiava sul treno ad Alta Velocità Reggio Calabria-Milano e ha tirato il freno di emergenza per bloccare il convoglio intorno alle 9:30. È sceso e ha cominciato a lanciare le pietre raccolte dal terreno sull'autostrada. Di fronte agli agenti di polizia ha minacciato di ferirsi con un taglierino ed è stato bloccato e fermato con l'utilizzo del taser. Nessun ferito si registra al momento e ci sono 5 chilometri di coda in direzione di Bologna. Leggi su iltempo (Di venerdì 12 agosto 2022) È stato fermato il giovane di origine straniera che questa mattina ha lanciato oggetti estrada del Sole A1 fra Lodi e Casalpusterlengo danneggiando una trentina di. L'uomo viaggiava sul treno ad Alta Velocità Reggio Calabria-Milano e ha tirato il freno di emergenza per bloccare il convoglio intorno alle 9:30. È sceso e ha cominciato a lanciare le pietre raccolte dal terrenostrada. Di fronte agli agenti di polizia ha minacciato di ferirsi con un taglierino ed è stato bloccato e fermato con l'utilizzo del taser. Nessun ferito si registra al momento e ci sono 5 chilometri di coda in direzione di Bologna.

