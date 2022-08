Palomino | confermata la positività | adesso rischia un lungo stop | guai per l’Atalanta

(Di venerdì 12 agosto 2022) José Luisverrà squalificato per utilizzo di sostanze dopanti: ora è ufficiale. Le controanalisi hanno confermato laal clostebol metabolita del difensore. Il 32enne argentino era stato fermato a seguito di un blitz a sorpresa di Nado Italia durante il ritiro pre-stagionale dela Clusone, in provincia di Bergamo. L’organizzazione nazionale antidoping aveva immediatamente sospeso il giocatore che aveva, successivamente, chiesto una controverifica. Test che è stato effettuato nel laboratorio antidoping di Roma e che ha certificato ladel campione.perde così uno dei pilastri della sua difesa che con ogni probabilità salterà l’intera stagione. Per il calciatore è in arrivo infatti un processo sportivo di fronte al Tribunale Nazionale Antidoping: potrà ...

È statala positività ai test antidoping del difensore atalantino Josè Luis, che lo scorso 26 luglio era stato sospeso in via cautelare per la positività "alla sostanza Clostebol ...di Fabio Gennari Ieri le controanalisi, oggi il responso : positivitàper il difensore argentino dell'Atalanta José Luis. Il passaggio era praticamente obbligato, con la verifica effettuata ieri (11 agosto) sarà possibile conoscere la quantità di ...Confermata la positività del difensore dell'Atalanta Palomino. In caso di doping acclarato l'argentino rischia una lunga squalifica.La conferma è arrivata dalla Nado Italia che in una nota conferma la positività «alla sostanza Clostebol Metabolita».