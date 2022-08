Monza, Stroppa: “Sensi va motivato, su Icardi….” (Di venerdì 12 agosto 2022) Monza Stroppa- È arrivata la vigilia del match contro il Torino, il Monza si prepara per il debutto storico nella massima serie. I Biancorossi hanno svolto lavoro di scarico e rifinitura muscolare. L’allenatore del Monza, Giovanni Stroppa, ha parlato ai canali ufficiali dei Lombardi, alla vigilia del match di Serie A contro il Torino. Ha parlato di vari argomenti legati: ai nuovi acquisti e sugli obbiettivi stagionali. Ecco di seguito, le parole dell’ex Crotone: Sulla Squadra: “E’ chiaro che vorrei avere la squadra subito completa, ma non è stato possibile. C’erano due mesi e abbiamo fatto le cose per bene. Stiamo facendo una squadra competitiva. L’impronta la stiamo vedendo. Realizzerò forse tra qualche anno l’impresa che abbiamo fatto. Icardi? Non parlo di chi dovrebbe arrivare”. Sui nuovi ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 12 agosto 2022)- È arrivata la vigilia del match contro il Torino, ilsi prepara per il debutto storico nella massima serie. I Biancorossi hanno svolto lavoro di scarico e rifinitura muscolare. L’allenatore del, Giovanni, ha parlato ai canali ufficiali dei Lombardi, alla vigilia del match di Serie A contro il Torino. Ha parlato di vari argomenti legati: ai nuovi acquisti e sugli obbiettivi stagionali. Ecco di seguito, le parole dell’ex Crotone: Sulla Squadra: “E’ chiaro che vorrei avere la squadra subito completa, ma non è stato possibile. C’erano due mesi e abbiamo fatto le cose per bene. Stiamo facendo una squadra competitiva. L’impronta la stiamo vedendo. Realizzerò forse tra qualche anno l’impresa che abbiamo fatto. Icardi? Non parlo di chi dovrebbe arrivare”. Sui nuovi ...

