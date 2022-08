Lancia sassi sull'A1, ferita una deputata leghista: "Poteva andare peggio" (Di venerdì 12 agosto 2022) AGI - Tra la persone lievemente ferite dal lancio di oggetti sulla A1, nel tratto tra Lodi e Casalpusterlengo, c'è anche la deputata leghista Claudia Gobbato. "Ho una lieve ferita al viso e una scheggia di vetro mi è entrata nell'occhio ma Poteva andare molto peggio, mi ritengo fortunata" dice all'AGI, in attesa di essere visitata al pronto soccorso di Lodi. Tutto è successo intorno alle 9. "Siamo entrati nell'A1 da Lodi e dopo qualche chilomentro io, mio marito e in bambini siamo stati sommersi da una pioggia di vetro - racconta - Mio marito ha accostato subito. L'uomo che Lanciava le pietre era in mezzo al guardrail in piedi in evidente stato di alterazione. Ci siamo accorti che anche altre auto erano state colpite e anche un'ambulanza che era ... Leggi su agi (Di venerdì 12 agosto 2022) AGI - Tra la persone lievemente ferite dal lancio di oggettia A1, nel tratto tra Lodi e Casalpusterlengo, c'è anche laClaudia Gobbato. "Ho una lieveal viso e una scheggia di vetro mi è entrata nell'occhio mamolto, mi ritengo fortunata" dice all'AGI, in attesa di essere visitata al pronto soccorso di Lodi. Tutto è successo intorno alle 9. "Siamo entrati nell'A1 da Lodi e dopo qualche chilomentro io, mio marito e in bambini siamo stati sommersi da una pioggia di vetro - racconta - Mio marito ha accostato subito. L'uomo cheva le pietre era in mezzo al guardrail in piedi in evidente stato di alterazione. Ci siamo accorti che anche altre auto erano state colpite e anche un'ambulanza che era ...

sulsitodisimone : Lancia sassi sull'A1, ferita una deputata leghista: 'Poteva andare peggio' - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Claudia Gobbato: 'Una scheggia di vetro mi è entrata nell'occhio'. L'uomo che lanciava le pietre era in mezzo al guardr… - roberta_fasani : I lavori che non vogliono più fare gli Italiani Lancia sassi sull'autostrada A1 a Lodi: bloccato con il taser un e… - telodogratis : Panico in autostrada, uomo lancia sassi e colpisce mezzi in transito - Agenzia_Italia : Claudia Gobbato: 'Una scheggia di vetro mi è entrata nell'occhio'. L'uomo che lanciava le pietre era in mezzo al gu… -