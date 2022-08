La Rai su Sky | il servizio è sempre più completo ed efficiente

(Di venerdì 12 agosto 2022) E’ stato ufficializzato l’accordo fra la Rai e Sky, in merito allo sbarco dell’applicazione RaiPlay, su Sky Q. Un’intesa pluriennale che permetterà agli utenti della tv satellitare e web di vedere tutti i contenuti della tv pubblica comodamente dal proprio decoder. Rai su Sky, 12/8/2022 – Computermagazine.itTutti da ora in avanti potranno accedere all’app dedicata direttamente dalla sezione apposita, o eventualmente tramite il comando vocale via telecomando “Apri RaiPlay”. Dalla home page di Sky Q, inoltre, sarà possibile accedere direttamente ad una selezione dei contenuti disponibili sull’applicazione di casa Rai, di modo da avere sott’occhio immediatamente quali sono quelli più interessanti aggiunti di recente. Andrea Duilio, Amministratore Delegato di SKY Italia, ha commentato così l’intesa: “Con l’accordo SKY arricchisce ulteriormente il numero di app accessibili attraverso SKY Q, ...

Con l'accordo pluriennale tra Sky e Rai arriva su Sky Q l'app di RaiPlay: ecco quali contenuti in più sarà possibile vedere con il decoder smart.La Rai e Sky hanno siglato un accordo pluriennale grazie al quale da oggi l'app RaiPlay sarà disponibile anche sulla piattaforma Sky Q.