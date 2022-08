In fiamme stabilimento balneare nel Catanzarese, indagini (Di venerdì 12 agosto 2022) Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha danneggiato nella notte uno stabilimento balneare a Cropani Marina. Nessuna ipotesi viene esclusa sulle origini del rogo. Le fiamme hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha danneggiato nella notte unoa Cropani Marina. Nessuna ipotesi viene esclusa sulle origini del rogo. Lehanno ...

TelemiaLaTv : In fiamme stabilimento balneare nel Catanzarese, indagini - wesud_news : In fiamme stabilimento balneare nel Catanzarese, nessuna ipotesi viene esclusa - LaCnews24 : Incendio nel Catanzarese, in fiamme uno stabilimento balneare: indagini in corso - lametino : In fiamme stabilimento balneare a Cropani Marina, indagini - - Soverato : Stabilimento balneare in fiamme nel catanzarese, ipotesi dolosa -

In fiamme stabilimento balneare nel Catanzarese, indagini L'intervento è valso alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza del sito evitando il propagarsi del rogo all'intero stabilimento con struttura in legno. Non si registrano danni a ... Cropani. Stabilimento balneare va a fuoco nella notte: si indaga sulle cause Uno stabilimento balneare a Cropani Marina è stato interessato, nella notte, da un violento incendio che ne ha interessato e distrutto più parti. Le fiamme infatti hanno colpito la zona bar, il ristorante,... Il Lametino In fiamme stabilimento balneare nel Catanzarese, indagini Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha danneggiato nella notte uno stabilimento balneare a Cropani Marina. Nessuna ipotesi viene esclusa sulle origini del rogo. (ANSA) ... Divampa stabilimento balneare a Cropani Marina. Intervento dei Vvf CROPANI MARINA 12 - AGO. - Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento Sellia Marina con supporto di autobotte sono intervenute alle ore 4.30 circa nel comune d ... L'intervento è valso alla completa estinzione dellee alla messa in sicurezza del sito evitando il propagarsi del rogo all'interocon struttura in legno. Non si registrano danni a ...Unobalneare a Cropani Marina è stato interessato, nella notte, da un violento incendio che ne ha interessato e distrutto più parti. Leinfatti hanno colpito la zona bar, il ristorante,... In fiamme stabilimento balneare a Cropani Marina, indagini Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha danneggiato nella notte uno stabilimento balneare a Cropani Marina. Nessuna ipotesi viene esclusa sulle origini del rogo. (ANSA) ...CROPANI MARINA 12 - AGO. - Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento Sellia Marina con supporto di autobotte sono intervenute alle ore 4.30 circa nel comune d ...