I 15 punti del programma di centrodestra (Di venerdì 12 agosto 2022) 15 punti divisi e particolarizzati in un documento di 8 pagine. Il centrodestra ha presentato il suo programma in visdta delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Il Documento programma centrodestra.pdf PER L'ITALIA Accordo quadro di programma per un Governo di centrodestra 1. Italia, a pieno titolo parte dell'Europa, dell'Alleanza Atlantica e dell'Occidente. Più Italia in Europa, più Europa nel Mondo • Politica estera incentrata sulla tutela dell'interesse nazionale e la difesa della Patria • Rispetto delle alleanze internazionali e rafforzamento del ruolo diplomatico dell'Italia nel contesto geopolitico • Rispetto degli impegni assunti nell'Alleanza Atlantica, anche in merito all'adeguamento degli stanziamenti per la difesa, sostegno all'Ucraina di fronte ...

