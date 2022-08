Futuro Andrea Iannone: ha più possibilità in SBK che in MotoGP (Di venerdì 12 agosto 2022) A seguito delle dichiarazioni di Paolo Campinoti su Andrea Iannone, abbiamo lanciato il sondaggio su cosa potrebbe fare il pilota di Vasto quando finalmente scadrà la squalifica per esser stato ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 12 agosto 2022) A seguito delle dichiarazioni di Paolo Campinoti su, abbiamo lanciato il sondaggio su cosa potrebbe fare il pilota di Vasto quando finalmente scadrà la squalifica per esser stato ...

tg2rai : #Tg2Post, #12agosto 'UNA SCELTA PER IL FUTURO' Ospiti: - Orazio Schillaci, Rettore @unitorvergata - Andrea Prenc… - dica_andrea : Dalla finestra della mia camera da letto entra la voce di un ragazzino, giovane, che canticchia Bohemian Rhapsody d… - Samanotte : RT @Radio105: Belle le #autoelettriche ma… come funziona la ricarica? Scopritelo con #AndreaGaleazzi e @valeriaoliveri nel nuovo #podcast @… - Radio105 : Belle le #autoelettriche ma… come funziona la ricarica? Scopritelo con #AndreaGaleazzi e @valeriaoliveri nel nuovo… - rmc_official : Belle le #autoelettriche ma… come funziona la ricarica? Scopritelo con #AndreaGaleazzi e @valeriaoliveri nel nuovo… -