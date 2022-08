Cosa non si dice sul possibile presidenzialismo La lezione di Pasquino

Leggi su formiche

(Di venerdì 12 agosto 2022)? Per lo più i suoi imperterriti proponenti non sanno diparlano. Comunque, non dicono chevogliono tranne un punto: l’epopolare diretta del Presidente della Repubblica, che, sia subito chiaro, non è l’edel governo, ma, nel migliore dei casi, del capo del governo. Se l’esempio sono gli Usa, allora non è neppure vero che si tratta di epopolare diretta, fra il voto degli elettori e il presidente si frappongono i Grandi Elettori. Può succedere che chi vince il voto popolare non conquisti la presidenza: il democratico Al Gore nel 2000 ebbe 500 mila voti in più di George W. Bush; nel 2016 Hillary Clinton ottenne 3 milioni di voti in più rispetto a Trump. Succede anche che il presidente eletto non abbia la maggioranza del suo partito in una o ...