Berlusconi "Con presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi" (Di venerdì 12 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – "Il presidenzialismo esalta la democrazia. in Francia e negli Stati Uniti non è possibile quello che è successo in Italia, che dopo il mio governo non c'è stato alcun governo eletto dal popolo. Se entrasse in vigore presidenzialismo, Mattarella dovrebbe dimettersi. Poi magari potrebbe essere eletto di nuovo". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo a Radio Capital. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

