Anne Heche è clinicamente morta. “Non sembra destinata a sopravvivere” (Di venerdì 12 agosto 2022) Anne Heche è stata dichiarata clinicamente morta dai medici che l’hanno in cura al Grossman Burn Center presso l’ospedale di West Hills. Le sue condizioni dopo l’incidente in cui è stata coinvolta il 5 agosto 2022 sono apparse subito gravissime: l’attrice si è infatti schiantata contro un albero con la sua auto nel quartiere di Mar Vista, a Los Angeles: la sua vettura ha subito preso fuoco ed è stato necessario l’intervento di ben 50 vigili del fuoco per liberarla dall’abitacolo. Ora l’artista è davvero in condizioni disperate e non sembrano esserci ormai più speranze, come ha rivelato un rappresentante della famiglia tramite un comunicato diffuso dai media internazionali: “Purtroppo, a causa del suo incidente, Anne Heche ha subito una grave lesione cerebrale anossica ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 12 agosto 2022)è stata dichiaratadai medici che l’hanno in cura al Grossman Burn Center presso l’ospedale di West Hills. Le sue condizioni dopo l’incidente in cui è stata coinvolta il 5 agosto 2022 sono apparse subito gravissime: l’attrice si è infatti schiantata contro un albero con la sua auto nel quartiere di Mar Vista, a Los Angeles: la sua vettura ha subito preso fuoco ed è stato necessario l’intervento di ben 50 vigili del fuoco per liberarla dall’abitacolo. Ora l’artista è davvero in condizioni disperate e nonno esserci ormai più speranze, come ha rivelato un rappresentante della famiglia tramite un comunicato diffuso dai media internazionali: “Purtroppo, a causa del suo incidente,ha subito una grave lesione cerebrale anossica ...

fanpage : #AnneHeche è stata dichiarata cerebralmente morta, la famiglia staccherà le macchine che la tengono in vita, poi av… - neXtquotidiano : La famiglia di #AnneHeche annuncia la morte cerebrale dell’attrice - CaffeFou : Lo schianto in auto, poi il coma. Il dramma di Anne Heche: 'Non sopravviverà' #AnneHeche - telodogratis : Anne Heche, l’attrice è cerebralmente morta: i suoi organi saranno donati - gual89 : Dispiace TANTISSIMO per Anne Heche. tantissimo. -