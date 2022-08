13 | il musical | la recensione | il semplice canto della crescita

(Di venerdì 12 agosto 2022) Ladi 13: il, la traduzione cinematografica dell'omonimo spettacolo di Broadway. Un coming of age che con semplicità (forse un po' troppa) racconta tra danze e canti cosa vuol dire avere 13 anni. Strani davvero i tredici anni. Una volta compiuti ecco che si è magicamente abbastanza grandi per avere i primi batticuori e le prime responsabilità, ma si è ancora troppo piccoli per fare scelte importanti, vedere un film horror al cinema, o rientrare dopo cena a casa. Bloccati in un limbo esistenziale, i tredicenni desiderano diventare immediatamente adulti, senza spesso accorgersi di quanto siano felici senza sapere di esserlo. Strani davvero i tredici anni. Seriosi, ma infantili; pieni di divertimento, e già così infarciti di piccole sofferenze. E allora non c'è modo migliore di raccontare questo periodovita, tra ...

Rojname_com : High School Musical: The Musical - La serie 3, recensione dei primi episodi - -

Movieplayer.it

Come sottolineeremo in questadi 13: il, il nuovo film diretto da Tamra Davis e basato sull'omonimo spettacolo di Broadway, intende narrare con sincerità, ma senza grandi pretese, ...Tra confraternite con studenti ubriachi, nudisti convinti e secchioni Nerd, non mancano i cavalieri medievali e, da qualche parte, troverete persino una citazione delGrease. Gli ambienti del ... High School Musical: The Musical: La serie 3, recensione - La formula si rinnova, la musica resta protagonista Tradimento e vendetta in un thriller-melò che segna il ritorno di un grande talento. Presentato in anteprima al Festival di Locarno.Loopyworld non è un libro sulla "storia degli Iron Maiden", ma la biografia del loro primo roadie, con un punto di vista laterale e pieno di cuore.