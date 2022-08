Vaiolo delle scimmie, Oms: “27.814 casi confermati e 11 decessi”. Ma si teme sottostima dei casi (Di giovedì 11 agosto 2022) Da quando il 23 luglio l’Oms ha dichiarato il Vaiolo delle scimmie (Monkeypox) emergenza sanitaria globale, i casi sono quasi raddoppiati. Sono 27.814 i contagi confermati dal 1 gennaio al 7 agosto in 89 Paesi, 11 i decessi secondo i dati contenuti nell’ultimo bollettino dell’Organizzazione mondiale della sanità che evidenzia come, nell’ultima settimana di monitoraggio (1-7 agosto) i casi nel mondo siano cresciuti del 19%, raggiungendo le 6.217 segnalazioni rispetto alle 5.213 della settimana precedente. Numeri che peraltro, secondo l’Oms, “dovrebbero essere interpretati con attenzione a causa della sottostima dei casi”. Nella classifica per Paesi Italia è decima con 505 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Da quando il 23 luglio l’Oms ha dichiarato il(Monkeypox) emergenza sanitaria globale, isono quasi raddoppiati. Sono 27.814 i contagidal 1 gennaio al 7 agosto in 89 Paesi, 11 isecondo i dati contenuti nell’ultimo bollettino dell’Organizzazione mondiale della sanità che evidenzia come, nell’ultima settimana di monitoraggio (1-7 agosto) inel mondo siano cresciuti del 19%, raggiungendo le 6.217 segnalazioni rispetto alle 5.213 della settimana precedente. Numeri che peraltro, secondo l’Oms, “dovrebbero essere interpretati con attenzione a causa delladei”. Nella classifica per Paesi Italia è decima con 505 ...

