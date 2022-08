Ultime Notizie – Elezioni, partito Insieme: “Interlocuzione con terzo polo solo se linea popolare e solidale” (Di giovedì 11 agosto 2022) “Il terzo polo ha bisogno di una linea popolare solidale. Non può bastare offrire dunque al Paese solo una linea efficientista e tecnocratica. Pertanto la disponibilità di Insieme, sulla scorta dell’Interlocuzione che il partito ha intrattenuto nelle Ultime settimane con Italia viva, a questo è legata”. Lo apprende l’Adnkronos dal partito di centro Insieme. “Ribadiamo che la nascita di una coalizione autonoma ed, anzi, alternativa agli schieramenti di destra e di sinistra, sia necessaria nell’interesse del Paese per almeno due ordini di motivi: avviare quella ‘trasformazione’ del nostro sistema politico che Insieme auspica da anni, sottraendo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 11 agosto 2022) “Ilha bisogno di una. Non può bastare offrire dunque al Paeseunaefficientista e tecnocratica. Pertanto la disponibilità di, sulla scorta dell’che ilha intrattenuto nellesettimane con Italia viva, a questo è legata”. Lo apprende l’Adnkronos daldi centro. “Ribadiamo che la nascita di una coalizione autonoma ed, anzi, alternativa agli schieramenti di destra e di sinistra, sia necessaria nell’interesse del Paese per almeno due ordini di motivi: avviare quella ‘trasformazione’ del nostro sistema politico cheauspica da anni, sottraendo ...

