Nope 2022 | quando le buone idee non bastano per un “Yep!”

Come minimo,possiede qualità così grandi e ossessive sull'alienazione, gli animali e la cinefilia " tutti argomenti che mi stanno molto a cuore " che ho capito subito che stavo vedendo un film ...... "William tradisce Kate", "Il divorzio lampo di JLo": fin dove si spinge il gossip dell'estate... Per, Peele ha raccolto una serie di temi, motivi e riferimenti culturali con cui giocare, ...Ho adorato Nope. Ho trovato la prima metà del film talmente inquietante, bella e brillante, e caratterizzata da un umorismo così disarmante, che ho pensato davvero che Jordan Peele stesse per ...Al suo terzo lungometraggio, dopo Get out e Us, il regista e sceneggiatore Jordan Peele riesce ancora una volta a stupire, mettendo a segno un altro dei suoi film spiazzanti e misteriosi. Nope è un’op ...