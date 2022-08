sportli26181512 : Martinez (c.t Belgio) su Origi: ‘Nei momenti difficili, improvvisamente compare e decide’: Roberto Martinez, commis… - geppetto23 : Guardate cosa dice il Comissario Tecnico del Belgio su Alexis ???????? - SciabolataFFP : Roberto Martinez, C.T. del Belgio, senza mezze misure su Charles de Ketelaere. - evivanco7 : RT @G_Cobianchi: ???? Roberto Martínez (CT Belgio) a Gazzetta “Divock ha una dote: nei momenti difficili, improvvisamente compare e decide”… - infoitsport : BELGIO, IL CT MARTINEZ: 'LUKAKU HA SCELTO COL CUORE, DE KETELAERE GRANDE TECNICA' -

Intervista a La Gazzetta dello Sport per il commissario tecnico delRobertoche ha colto l'occasione per parlare di alcuni giocatori della sua Nazionale che militano in Serie A. In modo particolare il ct ha parlato di De Ketelaere , arrivato nelle ...Bella, Milano. E anche un po' belga visto il fiorire di giocatori che in città arrivano (o tornano), tutti con carta di identità rilasciata dal Regno del. Robertoa Bruxelles ha trovato casa e costruito un progetto alto: non è solo il c.t. della nazionale numero 2 del ranking mondiale che va in Qatar con intenzioni bellicose, ma è il ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Roberto Martinez, ct del Belgio, ha rilasciato un intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tema della chiacchierata sono stati diversi ...