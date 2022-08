Ladri in azione in giro per Roma, i Carabinieri ne arrestano 7 (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma – Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Gruppo di Roma nelle principali aree interessate dall’afflusso di turisti nella Capitale e nelle periferie, finalizzati a prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità. I Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 7 persone indiziate di furto aggravato. I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un 47enne originario di Capo Verde, già noto alle forze dell’ordine, che, poco prima, ha cercato di forzare la serranda di un negozio di abbigliamento in via Borgognona. L’uomo è stato individuato in via del Corso e riconosciuto grazie alla visione delle immagini di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 11 agosto 2022)– Proseguono senza sosta i controlli deidel Gruppo dinelle principali aree interessate dall’afflusso di turisti nella Capitale e nelle periferie, finalizzati a prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità. I, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno arrestato 7 persone indiziate di furto aggravato. Idella StSan Lorenzo in Lucina hanno arrestato un 47enne originario di Capo Verde, già noto alle forze dell’ordine, che, poco prima, ha cercato di forzare la serranda di un negozio di abbigliamento in via Borgognona. L’uomo è stato individuato in via del Corso e riconosciuto grazie alla visione delle immagini di ...

CorriereCitta : Roma, il ‘controllo del vicinato’ funziona: i residenti vedono i ladri in azione e chiamano i Carabinieri - News24Italy : #Ladri in azione di sera, il sindaco pubblica il video su Facebook: «Non hanno davvero timore di nulla» - monikindaaaa : Ladri in azione di sera, il sindaco pubblica il video su Facebook: «Non hanno davvero timore di nulla» - Danzich : @VeniAbbatinali @berlusconi @Azione_it Perché lui è liberale solo nella sua testa e puzzando ancora di corruzione n… - NTR24 : Ladri in azione nel Sannio, a Pontelandolfo furto in un tabacchi -