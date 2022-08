In ciabatte | l' abbandono del codice formale e l' oblio dell' essere

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 11 agosto 2022) L’abbigliamento in, l’insieme maglietta-braghetta-ciabatta che è la divisa attuale del popolo sovrano, andrebbe chiamato abbigliamento informe. Sono abiti da vacanza innanzitutto mentale: da persone che hanno mandato la mente in vacanza. E non per qualche settimana ma per molti mesi, tendenzialmente da Pasqua a Ognissanti. Sono certo che tali capi, deresponsabilizzanti, esercitino un influsso negativo su chi li indossa e sull’intera società. Sono le braghette e lea indurre i pedoni ad attraversare in modo lento e trasversale, indolenti. Sono le magliette e le braghette a indurre gli automobilisti a svoltare senza mettere la freccia, noncuranti. Tali fenomeni, da tempo in crescita ma che quest’estate mi appaiono addirittura esplosi, prima diviolazioni delstradale sono abbandoni di un ...