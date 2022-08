Chelsea, De Jong è a un passo: chiusura imminente. Le cifre (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Chelsea sarebbe vicinissimo all’acquisto dal Barcellona del centrocampista De Jong: le cifre dell’affare Il Chelsea si prepara a un altro grande colpo di mercato di questa estate. Come riportato dal Daily Star e dal Times, infatti, i Blues sarebbero a un passo dal chiudere con il Barcellona la trattativa per portare a Londra Frenkie De Jong. Mancherebbe solo il sì definitivo dell’olandese, per la conclusione positiva di un affare da circa 71 milioni di sterline. Una cessione importante anche per i blaugrana che hanno bisogno di far cassa per registrare i nuovi acquisti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilsarebbe vicinissimo all’acquisto dal Barcellona del centrocampista De: ledell’affare Ilsi prepara a un altro grande colpo di mercato di questa estate. Come riportato dal Daily Star e dal Times, infatti, i Blues sarebbero a undal chiudere con il Barcellona la trattativa per portare a Londra Frenkie De. Mancherebbe solo il sì definitivo dell’olandese, per la conclusione positiva di un affare da circa 71 milioni di sterline. Una cessione importante anche per i blaugrana che hanno bisogno di far cassa per registrare i nuovi acquisti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

