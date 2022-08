Calciomercato Spezia: Dragowski ad un passo, e non solo (Di giovedì 11 agosto 2022) Calciomercato Spezia, accordo raggiunto con la Fiorentina per Dragowski: le due società al lavoro anche su altri nomi Dragowski è ad un passo dallo Spezia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è l’accordo con la fiorentina, che incasserà attorno ai due milioni, con un bonus del 50% sulla futura rivendita. Il portiere polacco non sarebbe l’unico affare tra le due squadre però, perché i liguri hanno chiesto informazioni anche per altri tre giocatori viola: Kouamé, Benassi e Ranieri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022), accordo raggiunto con la Fiorentina per: le due società al lavoro anche su altri nomiè ad undallo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è l’accordo con la fiorentina, che incasserà attorno ai due milioni, con un bonus del 50% sulla futura rivendita. Il portiere polacco non sarebbe l’unico affare tra le due squadre però, perché i liguri hanno chiesto informazioni anche per altri tre giocatori viola: Kouamé, Benassi e Ranieri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acffiorentina, risolta la questione #Dragowski: il giocatore ora è pronto a firmare per l… - DiMarzio : #Calciomercato I Intrigo portiere per lo @acspezia: la situazione fra #Dragowski e #Meret - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #SPEZIA, SI COMPLICA #DRAGOWSKI DALLA #FIORENTINA: COME ALTERNATIVA POTREBBE TORNARE DI MODA… - CalcioNews24 : Calciomercato Spezia: Dragowski ad un passo, e non solo - ArenaSportiva1 : ?? La #Salernitana è scatenata sul calciomercato: chiuso l'accordo per #Candreva, si prova a stringere per… -