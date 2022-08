Assurdo Meret, chiuso da Sirigu e un altro possibile acquisto: clamorosa idea del Napoli! (Di giovedì 11 agosto 2022) Uno dei nodi da sciogliere in casa Napoli è quello relativo al portiere. Nel corso del ritiro di Dimaro, mister Spalletti aveva chiarito di volere due portieri di ugual valore. Il tecnico al momento è stato accontentato con l’acquisto del vice per eccellenza: Salvatore Sirigu. L’estremo difensore ex Genoa ha già svolto le visite mediche con il Napoli e si attende solo l’annuncio ufficiale. Il suo acquisto potrebbe stravolgere le intenzioni del club riguardanti il portiere: Giuntoli continua a lavorare all’acquisto di uno tra Kepa e Keylor Navas, considerati calciatori più adatti al gioco di Spalletti. L’arrivo di uno dei due chiuderebbe definitivamente lo spazio ad Alex Meret. Meret Napoli Il friulano avrebbe dovuto rinnovare e poi passare allo Spezia, ma i liguri non hanno ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 11 agosto 2022) Uno dei nodi da sciogliere in casa Napoli è quello relativo al portiere. Nel corso del ritiro di Dimaro, mister Spalletti aveva chiarito di volere due portieri di ugual valore. Il tecnico al momento è stato accontentato con l’del vice per eccellenza: Salvatore. L’estremo difensore ex Genoa ha già svolto le visite mediche con il Napoli e si attende solo l’annuncio ufficiale. Il suopotrebbe stravolgere le intenzioni del club riguardanti il portiere: Giuntoli continua a lavorare all’di uno tra Kepa e Keylor Navas, considerati calciatori più adatti al gioco di Spalletti. L’arrivo di uno dei due chiuderebbe definitivamente lo spazio ad AlexNapoli Il friulano avrebbe dovuto rinnovare e poi passare allo Spezia, ma i liguri non hanno ...

