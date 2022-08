Ultime Notizie – Elezioni 2022, Verdi e Si candidano Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro (Di mercoledì 10 agosto 2022) Europa Verde e Sinistra italiana hanno deciso di candidare Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi alle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa alla Camera il portavoce di Ev, Angelo Bonelli, e il segretario di Si, Nicola Fratoianni. Aboubakar Soumahoro è nato in Costa d’Avorio, giunto in Italia nel 1999, per anni si è occupato come sindacalista della condizione dei lavoratori agricoli e dei braccianti. Ilaria Cucchi e Soumahoro saranno candidati nell’uninominale e saranno i capilista di Europa Verde e Si. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Europa Verde e Sinistra italiana hanno deciso di candidareallepolitichein programma il 25 settembre. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa alla Camera il portavoce di Ev, Angelo Bonelli, e il segretario di Si, Nicola Fratoianni.è nato in Costa d’Avorio, giunto in Italia nel 1999, per anni si è occupato come sindacalista della condizione dei lavoratori agricoli e dei braccianti.saranno candidati nell’uninominale e saranno i capilista di Europa Verde e Si. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

