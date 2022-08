Napoli, CdS: “Zielinski fa un passo indietro in campo” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Napoli, CDS- Come riporta ad oggi il CdS, il Napoli si mette diversamente in campo con tanti volti nuovi che dovranno dare il massimo. “La prima idea, che però potrebbe essere superata dai fatti: girare quei soldi, e semmai potessero bastare, per arrivare a Jack Raspadori, con il quale è tutto fatto. Però c’è la resistenza del Sassuolo, con l’umana voglia di realizzare il massimo. Fabian che parte e Raspadori che arriva suggerisce un’idea tattica, una (ri)conversione al 4-2-3-1 e quindi lo spostamento di Zielinski alle funzioni di un tempo, quello dell’epoca Ancelotti, quando nel centrocampo liquido c’era la consistenza tecnica di un talento capace di abbassarsi per fungere da play davanti alla difesa”. “Senza Fabian ma con Raspadori e con un eventuale vuoto là in mezzo, tra Anguissa e Lobotka, Demme ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 10 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, ilsi mette diversamente incon tanti volti nuovi che dovranno dare il massimo. “La prima idea, che però potrebbe essere superata dai fatti: girare quei soldi, e semmai potessero bastare, per arrivare a Jack Raspadori, con il quale è tutto fatto. Però c’è la resistenza del Sassuolo, con l’umana voglia di realizzare il massimo. Fabian che parte e Raspadori che arriva suggerisce un’idea tattica, una (ri)conversione al 4-2-3-1 e quindi lo spostamento dialle funzioni di un tempo, quello dell’epoca Ancelotti, quando nel centroliquido c’era la consistenza tecnica di un talento capace di abbassarsi per fungere da play davanti alla difesa”. “Senza Fabian ma con Raspadori e con un eventuale vuoto là in mezzo, tra Anguissa e Lobotka, Demme ...

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili CdS – Napoli, Politano rischia di non esserci contro il Verona: Cd… - sscalcionapoli1 : Cosa manca per Simeone al Napoli? CdS: “Cifre stabilite, si attende l’ok di Setti” - infoitsport : Napoli, CdS: “Primo allenamento per Sirigu” - serie_a24 : Napoli, CdS: “Primo allenamento per Sirigu” - serie_a24 : Napoli, CdS: “Zielinski fa un passo indietro in campo” -