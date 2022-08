Mercedes utilizzerà l' engine di gioco Unity per l' interfaccia 3D dell' Infotainment delle auto

Target Motori

... in quanto partecipata ala 50% dae da Zhejiang Geely Holding Group. Nutrito il plotone ... E' il caso di Byd (il secondo costruttore di Bev al mondo dopo Tesla e davanti a Vw) che...... la struttura non è solo per la guida autonoma , infatti BMWil complesso anche per ... magari sfidando una concorrente molto agguerrita come- Benz , parecchio attenta alle ... Mercedes-Benz introdurrà il sistema operativo Unity con i modelli 2024