Meghan Markle, arriva il suo podcast per Spotify: parlerà degli stereotipi sulle donne

arriva il podcast di Meghan Markle su Spotify. Si chiama "Archetypes" ed è stata creata in collaborazione con Archewell Audio, la compagnia di produzione di audio fondata dai Sussex.

Il podcast su Spotify

Si tratta di una serie di appuntamenti su Spotify che verterà sugli stereotipi di linguaggio sulle donne e la loro origine. Nel teaser si sentono delle voci in sottofondo con varie generalizzazioni sul genere femminile, tra cui spicca la voce di Meghan, che dice: "È così che parliamo di donne: le parole con cui cresciamo le ..."

