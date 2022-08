La storia di Don Franco Barbero che da oltre 40 anni benedice matrimoni omosessuali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nessuna differenza tra coppie eterosessuali e omosessuali: Don Franco Barbero benedice matrimoni tra coppie dello stesso sesso da oltre 40 anni. Ne contra quasi 700, di cui più della età donne. «Ne sto preparando altri. Presto anche uno tra due preti». Così il sacerdote ha iniziato a raccontare la sua storia a Repubblica. 83enne, presbitero della comunità cristiana di Pinerolo (dove è cresciuto), ha alle spalle 32 pubblicazioni di teologia. Nel 1980 organizza il primo convegno europeo su «Fede cristiana e omosessualità». Il don già da diversi anni benediva coppie omosessuali. Nel ’71 fondò la sua prima comunità di base, in provincia di Torino. «La Chiesa è fondamentalista: nonostante le bonarie ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nessuna differenza tra coppie eterosessuali e: Dontra coppie dello stesso sesso da40. Ne contra quasi 700, di cui più della età donne. «Ne sto preparando altri. Presto anche uno tra due preti». Così il sacerdote ha iniziato a raccontare la suaa Repubblica. 83enne, presbitero della comunità cristiana di Pinerolo (dove è cresciuto), ha alle spalle 32 pubblicazioni di teologia. Nel 1980 organizza il primo convegno europeo su «Fede cristiana età». Il don già da diversibenediva coppie. Nel ’71 fondò la sua prima comunità di base, in provincia di Torino. «La Chiesa è fondamentalista: nonostante le bonarie ...

