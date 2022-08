In giro con eroina in macchina, due persone nei guai in Irpinia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLioni (AV) – Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti avvenuti nel comune di Lioni, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 46enne ed un 42enne, entrambi del posto, indiziati, allo stato delle indagini, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze psicotrope. I due sono stati fermati a bordo di un’autovettura mentre transitavano in una strada del paese. Gli operatori all’atto del controllo, decidevano di procedere sia a perquisizione personale che veicolare che sortiva esito positivo. Infatti all’esito dell’attività venivano rinvenute 8 capsule in plastica contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso complessivo di grammi 7,16. Successivamente la perquisizione veniva estesa anche presso ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLioni (AV) – Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti avvenuti nel comune di Lioni, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 46enne ed un 42enne, entrambi del posto, indiziati, allo stato delle indagini, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze psicotrope. I due sono stati fermati a bordo di un’autovettura mentre transitavano in una strada del paese. Gli operatori all’atto del controllo, decidevano di procedere sia a perquisizione personale che veicolare che sortiva esito positivo. Infatti all’esito dell’attività venivano rinvenute 8 capsule in plastica contenenti sostanza stupefacente del tipoper un peso complessivo di grammi 7,16. Successivamente la perquisizione veniva estesa anche presso ...

