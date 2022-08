Il business dello smiley (Di mercoledì 10 agosto 2022) Inventato un po' per caso e passato per varie sottoculture, ora la faccina che sorride è in mano a una società londinese che continua a farci molti soldi Leggi su ilpost (Di mercoledì 10 agosto 2022) Inventato un po' per caso e passato per varie sottoculture, ora la faccina che sorride è in mano a una società londinese che continua a farci molti soldi

