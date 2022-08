Conte: “Io non prendo ordini da Washington, non faccio come Meloni. Io capolista in più collegi? Ipotesi sul tavolo, ci metto la faccia” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “C’è l’Ipotesi che io sia capolista in più collegi. Io ci metto la faccia e ci metto la faccia per primo. I cittadini mi ritroveranno in più circoscrizioni per garantire i valori e i principi del Movimento”. Lo annuncia ai microfoni di “24 Mattino Estate” (Radio24) il leader del M5s, Giuseppe Conte. Sull’intervento di Alessandro Di Battista, Conte precisa: “Ci siamo parlati molto francamente e su alcune questioni politiche internazionali non siamo d’accordo e non ci ritroviamo. Gli ho spiegato che oggi il M5s è un Movimento strutturato, dove c’è una linea politica che bisogna condividere. Se non la si condivide, ovviamente nascono delle difficoltà. Lui ha delle opinioni diverse, quindi c’è una questione politica. Poi le questioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) “C’è l’che io siain più. Io cilae cilaper primo. I cittadini mi ritroveranno in più circoscrizioni per garantire i valori e i principi del Movimento”. Lo annuncia ai microfoni di “24 Mattino Estate” (Radio24) il leader del M5s, Giuseppe. Sull’intervento di Alessandro Di Battista,precisa: “Ci siamo parlati molto francamente e su alcune questioni politiche internazionali non siamo d’accordo e non ci ritroviamo. Gli ho spiegato che oggi il M5s è un Movimento strutturato, dove c’è una linea politica che bisogna condividere. Se non la si condivide, ovviamente nascono delle difficoltà. Lui ha delle opinioni diverse, quindi c’è una questione politica. Poi le questioni ...

