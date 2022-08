Chi è Sabouri | prossimo ambasciatore iraniano a Roma

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Nei giorni scorsi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso il gradimento per la nomina di Mohammad Rezaaddella Repubblica Islamica dell’Iran presso lo Stato italiano. Lo ha reso noto la Farnesina. Prenderà il posto di Hamid Bayat, diplomatico che nella sua attività si è occupato prima di Medio Oriente arabo e Nord Africa fino ad arrivare a ricoprire l’incarico di capo della relativa direzione generale al ministero degli Esteri, poi di Europa come direttore generale vicario per l’Europa occidentale e assistente del direttore generale per l’Europa. Anch’egli diplomatico di carriera,è però più orientato su questioni economiche. Contattata da Formiche.net, l’ambasciata iraniana aha invitato ad attendere l’arrivo in Italia dell’. “Poi vi ...