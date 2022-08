Ucraina ultime notizie. Esplosione in base russa in Crimea. Kiev smentisce attacco (Di martedì 9 agosto 2022) Secondo la ricostruzione russa l’Esplosione non è stata causata da un attacco da parte di forze ucraine. Ma Kiev rivendita il raid:?«È solo l’inizio». Il Wall Street Journal riferisce che il Pentagono ha stimato che sarebbero circa 80mila i soldati russi morti o feriti dall’inizio della guerra a oggi Leggi su ilsole24ore (Di martedì 9 agosto 2022) Secondo la ricostruzionel’non è stata causata da unda parte di forze ucraine. Marivendita il raid:?«È solo l’inizio». Il Wall Street Journal riferisce che il Pentagono ha stimato che sarebbero circa 80mila i soldati russi morti o feriti dall’inizio della guerra a oggi

sole24ore : ?? Secondo i russi l’esplosione non è stata causata da un attacco da parte di forze ucraine. Ma un alto funzionario… - News24_it : Guerra Ucraina Russia, raid in Crimea. Fonti di Kiev: 'Solo l'inizio'. Ma il governo nega - Sky Tg24 - StellaSirio60 : RT @sole24ore: ?? #Ucraina ultime notizie. #Pentagono: 80mila soldati russi morti o feriti da inizio #guerra. ?? Il presidente #Zelensky ha… - News24_it : Guerra Ucraina Russia, raid in Crimea. Fonti di Kiev: 'Solo l'inizio'. Ma il governo nega - Sky Tg24 - c_callenda : Avanti così, fino alla vittoria. #putinwarcriminal #Slaviaucraini -