Uccise a coltellate l'amico di una vita e ferì la moglie e il figlio: scarcerato dopo 12 anni Don Giorgio Panini (Di martedì 9 agosto 2022) Uccise a coltellate l'amico che lo ospitava in casa da 15 anni, poi ferì anche la moglie e il figlio di quest'ultimo. La notte di sangue del 24 agosto del 2009 è ormai legata al nome di Don Giorgio ... Leggi su leggo (Di martedì 9 agosto 2022)l'che lo ospitava in casa da 15, poianche lae ildi quest'ultimo. La notte di sangue del 24 agosto del 2009 è ormai legata al nome di Don...

Nutizieri : Modena, uccise l’amico a coltellate: don Giorgio Panini esce dal carcere - corrierebologna : Modena, uccise l’amico a coltellate: don Giorgio Panini esce dal carcere - BerniCurenai : Uccise una ragazza con 23 coltellate, ora è a piede libero per un errore giudiziario - zazoomblog : Uccise una ragazza con 23 coltellate ora è a piede libero per un errore giudiziario - #Uccise #ragazza #coltellate… - ilbisa2 : Uccise una ragazza con 23 coltellate, ora è a piede libero per un errore giudiziario -