La Russia ha sospeso le regolari ispezioni del suo arsenale nucleare da parte degli Stati Uniti, previste da trattati in vigore dalla fine della Guerra Fredda (Di martedì 9 agosto 2022) Lunedì il ministero degli Esteri russo ha annunciato la sospensione delle regolari ispezioni al suo arsenale nucleare da parte degli Stati Uniti: sono quelle previste dal trattato New START (Strategic Arms Reduction Treaty), in vigore tra Russia e Stati Uniti dal Leggi su ilpost (Di martedì 9 agosto 2022) Lunedì il ministeroEsteri russo ha annunciato la sospensione delleal suoda: sono quelledal trattato New START (Strategic Arms Reduction Treaty), intradal

laura_lavespa : RT @ilpost: La Russia ha sospeso le regolari ispezioni del suo arsenale nucleare da parte degli Stati Uniti, previste da trattati in vigore… - ilpost : La Russia ha sospeso le regolari ispezioni del suo arsenale nucleare da parte degli Stati Uniti, previste da tratta… - iivashyn : RT @uaworldit: ??'Dopo questa guerra russa contro l'Ucraina, non dovrà rimanere nessun tipo di conflitto in sospeso. L'Ucraina dovrà riaver… - ailinon80 : RT @uaworldit: ??'Dopo questa guerra russa contro l'Ucraina, non dovrà rimanere nessun tipo di conflitto in sospeso. L'Ucraina dovrà riaver… - sud_delmondo : RT @uaworldit: ??'Dopo questa guerra russa contro l'Ucraina, non dovrà rimanere nessun tipo di conflitto in sospeso. L'Ucraina dovrà riaver… -