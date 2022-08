Juve, aumentati i contatti in queste ore: super colpo e ultimo step (Di martedì 9 agosto 2022) La Juve pensa al rinforzo più giusto per il proprio reparto offensivo e la prima scelta resta una in particolare: c’è solamente un ultimo step da compiere. La Juventus pensa a come far quadrare il cerchio della propria rosa in vista del campionato di Serie A che inizierà tra quattro giorni. Dopo la battuta d’arresto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 9 agosto 2022) Lapensa al rinforzo più giusto per il proprio reparto offensivo e la prima scelta resta una in particolare: c’è solamente unda compiere. Lantus pensa a come far quadrare il cerchio della propria rosa in vista del campionato di Serie A che inizierà tra quattro giorni. Dopo la battuta d’arresto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ferrantelli94 : RT @barzacom_: ?Fumata bianca vicina per #Kostic-#Juve. Bonus aumentati per convincere #EintrachtFrankfurt a lasciarlo partire prima della… - Cucciolina96251 : RT @barzacom_: ?Fumata bianca vicina per #Kostic-#Juve. Bonus aumentati per convincere #EintrachtFrankfurt a lasciarlo partire prima della… - RobertoSardo1 : RT @barzacom_: ?Fumata bianca vicina per #Kostic-#Juve. Bonus aumentati per convincere #EintrachtFrankfurt a lasciarlo partire prima della… - ZonaBianconeri : RT @barzacom_: ?Fumata bianca vicina per #Kostic-#Juve. Bonus aumentati per convincere #EintrachtFrankfurt a lasciarlo partire prima della… - MarcoBarzaghi : RT @barzacom_: ?Fumata bianca vicina per #Kostic-#Juve. Bonus aumentati per convincere #EintrachtFrankfurt a lasciarlo partire prima della… -