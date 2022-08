Raspadori in campo per 90? in Modena-Sassuolo: un clamoroso errore condanna i neroverdi (Di lunedì 8 agosto 2022) È iniziata ufficialmente oggi la stagione sportiva di Giacomo Raspadori e del Sassuolo di Dionisi: i neroverdi hanno disputato i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Modena. L’attaccante italiano, nonostante il forte pressing del Napoli ha disputato, a sorpresa, tutti i novanta minuti di gioco e, dunque, non è stato affatto risparmiato dal proprio tecnico. Giacomo Raspadori (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)In particolare, proprio da un errore di Raspadori è nato il primo gol del Modena: l’attaccante nel proporsi incontro alla difesa per giocare il pallone, sbaglia il passaggio fornendo involontariamente l’assist a Falcinelli per il vantaggio del Modena. Il giocatore è apparso poco sereno e non molto ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 8 agosto 2022) È iniziata ufficialmente oggi la stagione sportiva di Giacomoe deldi Dionisi: ihanno disputato i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il. L’attaccante italiano, nonostante il forte pressing del Napoli ha disputato, a sorpresa, tutti i novanta minuti di gioco e, dunque, non è stato affatto risparmiato dal proprio tecnico. Giacomo(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)In particolare, proprio da undiè nato il primo gol del: l’attaccante nel proporsi incontro alla difesa per giocare il pallone, sbaglia il passaggio fornendo involontariamente l’assist a Falcinelli per il vantaggio del. Il giocatore è apparso poco sereno e non molto ...

