Pnrr: C.Conti, restano difficoltà spesa amministrazioni (Di lunedì 8 agosto 2022) Le amministrazioni centrali dello Stato hanno reagito positivamente al primo impatto con il Pnrr, con il conseguimento pressoché totale degli obiettivi previsti dal Piano ma l'attenzione sulla sua ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Lecentrali dello Stato hanno reagito positivamente al primo impatto con il, con il conseguimento pressoché totale degli obiettivi previsti dal Piano ma l'attenzione sulla sua ...

ilfoglio_it : Crescita sorprendente, Pnrr impostato e conti in ordine. #Draghi lascia un'economia in salute, con un pil che ha gi… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Corte Conti, ok obiettivi Pnrr primo semestre ma restano criticità - - ZerounoTv : Corte Conti, ok obiettivi Pnrr primo semestre ma restano criticità - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Le amministrazioni centrali dello Stato hanno reagito positivamente al primo impatto con il Pnrr… - ItaliaNotizie24 : Corte Conti, ok obiettivi Pnrr primo semestre ma restano criticità -