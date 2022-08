Modena-Sassuolo | le formazioni ufficiali | gioca Raspadori!

pazzamentejuve : Raspadori titolare contro il Modena, dopo la gara o nella giornata di domani, Sassuolo e Napoli si riaggiorneranno… - PianetAzzurro_ : Nulla di fatto per Raspadori al Napoli. Se ne riparlerà nelle prossime ore. Intanto, tra poco sarà in campo con il… - NCN_it : Ufficiale – Modena-Sassuolo, Raspadori nell’undici iniziale #Ufficiale #ModenaSassuolo #Raspadori #titolare… - SeEarn : Ufficiale – Modena-Sassuolo, Raspadori nell’undici iniziale #Ufficiale #ModenaSassuolo #Raspadori #titolare… - ballspinning : ???? #CoppaItalia 1/32-finals 18:00 #Modena - #Sassuolo ?? Gianluca Aureliano ??? Alberto Braglia, Modena ?? 31° -

Commenta per primo Di seguito le formazioni ufficiali di, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia:: Gagno; Cittadini, Pergetti, Magnino; Azzi; Gargiulo, Oukhadda, Panada; Mosti, Falcinelli, Diaw.: Consigli; ...si sfidano allo Stadio Braglia per il primo turno di Coppa Italia , i trentaduesimi di finale. C'era molta attesa da parte di tutti gli appassionati di mercato per conoscere se il ...Sono proseguiti nella giornata di oggi i contatti tra Napoli e Sassuolo per Raspadori, ma verranno approfonditi dopo la partita di Coppa Italia ...Derby al Braglia. Alessio Dionisi responsabilizza subito il Sassuolo nella sfida col Modena, contando che tra una settimana esatta ci sarà l'esordio in campionato contro la ...