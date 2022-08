Milano, incendio in un palazzo in zona Navigli: morta una donna – Video (Di lunedì 8 agosto 2022) Una donna è morta in seguito all’incendio sviluppatosi nel proprio appartamento, poco dopo le 7, al sesto piano di un palazzo di via Savona, nella zona dei Navigi di Milano. Il corpo è stato trovato carbonizzato dai vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Ancora sconosciuta l’identità della donna e le cause del rogo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Unain seguito all’sviluppatosi nel proprio appartamento, poco dopo le 7, al sesto piano di undi via Savona, nelladei Navigi di. Il corpo è stato trovato carbonizzato dai vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Ancora sconosciuta l’identità dellae le cause del rogo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

