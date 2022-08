Bottiglie d'acqua contaminata ritirate dal mercato: ecco quale non bere (Di lunedì 8 agosto 2022) Paura nei supermercati italiani. Una celebre azienda italiana ha rilasciato un comunicato stampa che invita i consumatori a fare attenzione a quale acqua bere. ecco quali sono i numeri identificativi dell'acqua da non bere. Il pericolo è serio: i lotti incriminati porterebbero allo stafilococco aureo. Una celebre azienda italiana ha rilasciato nelle ultime ore un comunicato riguardante il ritiro di alcuni lotti d'acqua. Si tratta di confezioni di 6 Bottiglie da un litro e mezzo. Il problema riscontrato in seguito a un controllo è quello di aver trovato tracce di stafilococco aureo. Si tratta di un batterio che può portare a diversi problemi. Sebbene alcuni sintomi siano lievi, tale batterio può portare anche a condizioni più gravi. Intossicazioni ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 8 agosto 2022) Paura nei supermercati italiani. Una celebre azienda italiana ha rilasciato un comunicato stampa che invita i consumatori a fare attenzione aquali sono i numeri identificativi dell'da non. Il pericolo è serio: i lotti incriminati porterebbero allo stafilococco aureo. Una celebre azienda italiana ha rilasciato nelle ultime ore un comunicato riguardante il ritiro di alcuni lotti d'. Si tratta di confezioni di 6da un litro e mezzo. Il problema riscontrato in seguito a un controllo è quello di aver trovato tracce di stafilococco aureo. Si tratta di un batterio che può portare a diversi problemi. Sebbene alcuni sintomi siano lievi, tale batterio può portare anche a condizioni più gravi. Intossicazioni ...

