Vavassori-Zhang in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Challenger Cordenons 2022

(Di domenica 7 agosto 2022) Andrease la vedrà contro il cinese Zhizhennell’ultimo atto deldi. Per entrambi si tratta della seconda finale di fila a livello di circuito minore dopo quelle ottenute (e perse) rispettivamente a San Benedetto e Trieste. Tutti e due sono in grandissima forma in questa parte della stagione. L’azzurro si sta sempre più confermando a pregevoli livelli anche in singolare dopo la qualificazione strappata a Wimbledon. Trac’è un precedente, andato in scena proprio quest’anno e sulla terra battuta. Ad imporsi nel primo turno deldi Zadar fu proprio l’italiano. Attenzione però al cinese, che sul rosso sta dimostrando di essere veramente un osso durissimo per tutti. I due giocatori ...

l'azzurro sfiderà uno tra Alexandre Muller e Zhizhen all'ultimo atto del torneo di Cordenons. (ITA) vs [Q] N. Moreno De Alboran (USA) 6 - 7 (5) 6 - 1 6 - 4 [7] A. Muller (FRA) vs Z. (CHN) 3 - 6 6 - 4 3 - 6 FINALE TABELLONE DOPPIO: [1] I. Sabanov (SRB) / M. Sabanov (SRB) vs [3] ... Andrea Vavassori and Zhizhen Zhang will compete in the final of the Serena Wines Tennis Cup 1881 in Cordenons.