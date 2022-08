Pesaro, sesso con un pusher in cambio di droga: due minorenni saranno denunciate (Di domenica 7 agosto 2022) Rapporti sessuali in cambio di droga. È quanto hanno concluso gli investigatori che hanno portato in caserma e identificato due ragazze di 16 e 17 anni. Dopo aver trascorso una serata nei locali della Romagna, le due giovani, originarie della provincia di Macerata, sono arrivate alla stazione di Pesaro intorno alle 7 di sabato 6 agosto. Al momento dell’avvistamento da parte della pattuglia si trovavano al parco Miralfiore: l’uomo è riuscito a fuggire, seminudo, mentre le giovani sono state portate in caserma e identificate dalla polizia e poi dai carabinieri. Le ragazze hanno dichiarato di aver avuto un rapporto sessuale consenziente, “libero e del tutto volontario”, con un loro “conoscente”. Secondo la ricostruzione dei militari, le cose sono andate diversamente: le due minorenni non avevano soldi ma volevano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Rapporti sessuali indi. È quanto hanno concluso gli investigatori che hanno portato in caserma e identificato due ragazze di 16 e 17 anni. Dopo aver trascorso una serata nei locali della Romagna, le due giovani, originarie della provincia di Macerata, sono arrivate alla stazione diintorno alle 7 di sabato 6 agosto. Al momento dell’avvistamento da parte della pattuglia si trovavano al parco Miralfiore: l’uomo è riuscito a fuggire, seminudo, mentre le giovani sono state portate in caserma e identificate dalla polizia e poi dai carabinieri. Le ragazze hanno dichiarato di aver avuto un rapporto sessuale consenziente, “libero e del tutto volontario”, con un loro “conoscente”. Secondo la ricostruzione dei militari, le cose sono andate diversamente: le duenon avevano soldi ma volevano ...

