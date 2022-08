Gianpaolo_5 : #Kean, reduce da una stagione negativa e il cui cartellino potrebbe costare alla #Juventus fino a 38 mln, si prende… - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: L’ultima di Kean: arriva tardi alla convocazione, escluso dalla partita con l’Atletico - sportli26181512 : L'ultima di Kean: arriva tardi alla convocazione, escluso dalla partita con l’Atletico: L'ultima di Kean: arriva ta… - Gazzetta_it : L’ultima di Kean: arriva tardi alla convocazione, escluso dalla partita con l’Atletico - _AndreaDV9 : A me personalmente non da fastidio il ritardo di Kean in sé ma se sai che sei un giocatore “sotto esame” perché l’u… -

Per motivi disciplinari Moisesi è perso anche un campionato europeo, poi vinto dagli azzurri. E per lo stesso motivo si è conquistato la tribuna per l'partita del precampionato della Juventus, alla Continassa contro l'...Si tratterà dell'amichevole per la Vecchia Signora prima del via del campionato, fissato per ... In avanti invece toccherà a Di Maria esupportare Vlahovic . Possibile assente Cuadrado , non ...Niente amichevole contro l' Atletico Madrid per Moise Kean: Massimiliano Allegri ha escluso l'attaccante dalla partita contro gli spagnoli per motivi disciplinari, sarebbe infatti arrivato in ritardo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...