Il Collegio | la confessione di un’ex protagonista | “Non sto bene | la depressione è una malattia terribile”

Leggi su isaechia

(Di domenica 7 agosto 2022) L’abbiamo conosciuta in occasione della sesta edizione de IlMaria Sofia Federico, la giovane attivista romana determinata a cambiare il mondo. Animalista, vegana, impegnata concretamente nel sociale, con la sua partecipazione al reality di Rai2 ha fatto parecchio parlare di sé. Nell’ultimo periodo, la giovane originaria di Valmontone però ha raccontato ai suoi follower di avere un grave problema di. Maria Sofia è molto seguita sui social e ha voluto condividere con il suo fandom i conti che si è trovata a fare con lainvisibile, che la sta costringendo ad avere problemi anche con la sua alimentazione. Già in passato la ragazza aveva sofferto di disturbi alimentari e non è stato difficile ricadere nel vortice: Sono davvero triste. Per me è difficile mangiare e se mangio mi pento. Non ho voglia di vedere ...