Elezioni, Calenda rompe con il Pd: non intendo andare avanti (Di domenica 7 agosto 2022) Azione rompe il patto elettorale con il Pd. "Non intendo andare avanti con questa alleanza", ha detto il leader Carlo Calenda intervenendo a Mezz'ora in più" su Rai3. "L'ho comunicato poco fa al Pd", ha aggiunto il numero uno di Azione. "E' una delle decisioni più sofferte che ho preso da quanto sono in politica", ha puntualizzato.

